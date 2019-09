Wieżowce, Warszawa. "Ogromne szklarnie" to jedna z głównych przyczyn globalnego ocieplenia

Globalne ocieplenie. Warszawa walczy z wiatrakami?

Podczas, gdy Warszawa walczy z globalnym ociepleniem promując elektryczne środki transportu, wprowadzając zakazy korzystania z plastiku w centrum stolicy rosną ogromne szklarnie chłodzone dzięki pożerającej ogromne ilości energii klimatyzacji. Spalamy tony węgla, by wyprodukować energię potrzebną do ochłodzenia tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Im więcej węgla spalamy, tym wyższe temperatury notujemy latem i tym mocniej ochładzamy ogromne szklane biurowce. Mimo to, nic nie wskazuje na to, by dało się przerwać to klimatyczne błędne koło. W Warszawie na potęgę rosną kolejne szklane wieżowce. Tymczasem, świat zastanawia się nad zakazem ich budowy. Nic dziwnego. Walka z globalnym ociepleniem przez walkę z plastikiem to walka z wiatrakami, szczególnie, gdy za oknem powstają kolejne ekologiczne potworki.

Panorama Warszawy 2020 do zmiany w 2060 roku?

W Nowym Jorku już wkrótce tego rodzaju konstrukcje mogą zostać zakazane. Burmistrz tego miasta jeszcze w kwietniu 2019 roku mówił otwarcie o tym, że nie ma dla nich miejsca “w naszym mieście i na naszej planecie”. Dlaczego? Problemem nie są tylko nagrzewające się połacie szkła, które sprawiają, że bez klimatyzacji biurowce zamieniają się w ogromne szklarnie. Szklane panele są znacznie droższe w produkcji i nie sposób poddać je recyclingowi. Zdaniem Simona Sturgisa byłego przewodniczącego grupy do spraw zrównoważonego rozwoju Royal Institute of British Architects szklana fasada powinna być zmieniana średnio co 40 lat. - Przy zastosowaniu standardowych fasad szklanych potrzebne jest dużo energii do ich chłodzenia, a duże wykorzystanie energii oznacza dużo emisji dwutlenku węgla - mówi cytowany przez The Guardian architekt.