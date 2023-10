Willa Gąseckich w Józefowie do pilnego remontu. Podwarszawski zabytek zagrożony zniszczeniem Michał Mieszko Skorupka

Willa Gąseckich to jeden z najpiękniejszych budynków znajdujących się w podwarszawskim Józefowie. Obiekt, ze względu na swój stan, od wielu lat nadaje się jednak do remontu. We wtorek 10 października Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nakazał posiadaczowi nieruchomości przeprowadzenie na jej terenie prac konserwatorskich i robót budowlanych. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.