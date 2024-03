Wiosna w Warszawie. 10 rzeczy, które warto zrobić w stolicy. Miejsca na spacer, deser i wytchnienie

Warszawa skrywa mnóstwo ciekawych uliczek i alejek. Nie jest łatwo wybrać najładniejsze, bo jest ich tak wiele, jednak umieściliśmy na liście te, które naszym zdaniem są szczególnie warte odwiedzenia - i zdecydowanie mniej znane! - Ulica Profesorska - znajduje się na skarpie wiślanej na Solcu w Śródmieściu i jest częścią Kolonii Profesorskiej. Powstała w latach dwudziestych XX wieku, a jej zabudowę tworzą wille postawione dla profesorów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej - stąd też nazwa arterii. - Ulica Kamienne Schodki - cała uliczka składa się wyłącznie ze schodów i stojących po obu stronach budynków. Niegdyś wykorzystywana była do noszenia wody z Wisły, dziś jest jedną z ulubionych tras na mapie spacerów po stolicy. Sprawdził to sam Napoleon Bonaparte. - Ulica Wieniawskiego - to piękna, kameralna uliczka bez przecznic znajdująca się na Żoliborzu. Można poczuć się tu jak w jednym ze staropolskich miasteczek! Zabudowa Wieniawskiego, od numerów 1 do 8, została wpisana do rejestru zabytków. W jednym z domów przy tej ulicy mieszkał i tworzył Czesław Niemen. - Ulica Dawna - to niewątpliwie jeden z najciekawszych zakątków Starego Miasta w Warszawie. Urocze przejście pod arkadą, które tam znajdziemy, wiedzie wprost na taras widokowy dawnej Góry Gnojnej, czyli średniowiecznego wysypiska śmieci. Kolejna propozycja na następnej stronie>>>

Krystian Dobuszyński