Wirtualna Noc Muzeów. Weź udział w internetowej wycieczce po wnętrzach Stacji Filtrów

Paweł Wiśniewski

Stacja Filtrów to XIX-wieczny zakład, który na co dzień jest trudno dostępny dla zwiedzających. Okazji do zobaczenia wnętrz tego obiektu jest zaledwie kilka w ciągu roku m.in. podczas Nocy Muzeów. W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa impreza się nie odbędzie, ale miejskie wodociągi nie rezygnują z nocnej wycieczki po Stacji Filtrów. Odbędzie się ona już dziś - online! Szczegóły poniżej.