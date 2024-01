"Witamy w Bydgoszczy". Przy wjeździe do Warszawy stanął nietypowy billboard. Popularny tik-toker wyjaśnia, o co chodzi

Okazuje się, że za całym zamieszaniem stoi popularny tik-toker oraz artysta muzyczny Łatwogang. Gwiazdor mediów społecznościowych opublikował niedawno film, w którym wytłumaczył się ze swojego pomysłu.

Trzy miesiące temu wyświetlił mi się filmik na YouTube, gdzie gościu przy lotnisku w mieście Gatwick zrobił napis "Welcome to Luton", przez co osoby lecące do Gatwick myślały, że lądują w Luton. Wtedy wpadłem na pomysł, co gdyby na wjeździe do Warszawy zrobić napis "Witamy w Bydgoszczy" - powiedział Łatwogang na nagraniu zamieszczonym w serwisie TikTok.