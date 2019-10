Woodstock 2019. Kto zagra na 25. Pol'and'Rock? Poznaliśmy cały program koncertów

Woodstock 2019 - 25. Pol'and'Rock Festival

W tym roku Pol'and'Rock Festival rozpocznie się w czwartek, 1 sierpnia i potrwa do soboty - 3 sierpnia 2019. Będzie to jubileuszowa edycja - festiwal organizowany jest od 25 lat! Niezmiennie od 2004 roku, miejscem imprezy będzie Kostrzyn nad Odrą. W ubiegłym roku festiwal po raz pierwszy odbył się pod nazwą Pol'and'Rock Festival, przez poprzednie lata był to Przystanek Woodstock. Choć oficjalnie funkcjonuje pod inną nazwą, to w sercach wielu uczestników na zawsze pozostała pierwsza nazwa.

Formuła imprezy dawnego Woodstocku się nie zmieniła - cały czas jest to darmowy, gigantyczny festiwal, na którym na czterech scenach wystąpi kilkudziesięciu artystów z kraju i ze świata.

Pol'and'Rock 2019 - program

Organizatorzy zdradzili już wszystkie zespoły, które wystąpią na Pol'and'Rock Festival 2019. Znane są także godziny wszystkich koncertów.

Woodstock, zespoły 2019 – czwartek, 1 sierpnia

Duża Scena

15:20 - 16:30 Ziggy Marley

16:50 - 18:00 Black Stone Cherry

18:20 - 19:20 The Adicts

19:40 - 20:50 Gogol Bordello

21:10 - 22:30 happysad

22:50 - 00:00 Avatar

00:20 - 01:30 Crossfaith

02:00 - 03:10 Parkway Drive

Mała Scena