Wybory parlamentarne 2019. Wyniki: Relacja ze sztabu Koalicji Obywatelskiej. Grzegorz Schetyna: nie będzie Budapesztu w Warszawie [ZDJĘCIA]

- To była trudna kampania, to były trudne 4 lata. To nie była równa walka, tu nie było zasad. Nie mieliśmy poczucia, że startujemy w uczciwej walce, że przeciwnik stosuje uczciwe metody - mówił lider Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Wcześniej podziękował koalicjantom: działaczom Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej, Zielonym i samorządowcom.

- Będzie pracować nad integracją opozycji, będziemy pracować nad tym, żeby dobrze współpracować w przyszłym Sejmie i Senacie. Bo Senat jeszcze, te wyniki są ciągle jeszcze przed nami i tam wierzymy w zwycięstwo - stwierdził przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Zapowiedział również zwycięstwo opozycji w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

- Chcę przekazać tym wszystkim, którzy marzyli o wielkim zwycięstwie i o dominacji, którzy chcą układać państwo tak, żeby w nim było dobrze tylko im. Chcę powiedzieć: nie będzie Budapesztu w Warszawie - podsumował swoje wystąpienie Grzegorz Schetyna.