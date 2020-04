Wybory prezydenckie 2020. Nowe zasady głosowania. Lokale wyborcze w Warszawie będą nieczynne?

Wybory prezydenckie 2020 - zagłosujemy bez wychodzenia z domu?

Czy wybory prezydenckie 2020 odbędą się normalnie? Wszystko wskazuje na to, że z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną, nie ma możliwości, aby 10 maja lokale wyborcze były otwarte. Choć rząd uparcie dążył, aby głosowanie się odbyło, na PiS wylała się fala krytyki. Pojawiły się głosy, że dla polityków cenniejsza niż życie obywateli jest władza. Powstała też wymowna inicjatywa społeczna #PrzełoŻYĆ wybory, dająca do zrozumienia, że głosowanie po prostu nie może się odbyć w zaplanowanym wcześniej terminie. Co więcej - nawet prezydenci miast czy burmistrzowie gmin zaczęli mówić wprost, że nie zamierzają przeprowadzać wyborów w swoich okręgach. Co jednak ciekawe, Państwowa Komisja Wyborcza wydała stanowisko, zgodnie z którym gminy zapewniające obsługę wyborców, powinny dostarczyć listę kandydatów na członków komisji najpóźniej do 10 kwietnia.