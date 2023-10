Wyniki wyborów w Warszawie 2023. Kto wygrał wybory w stolicy? Mamy pierwsze informacje

Warszawa, jako miasto stołeczne, jest osobnym okręgiem wyborczym - nr 19. Co więcej, to największy okręg w Polsce. Według danych PKW z 2011 roku jest tu ok. 1,6 miliona wyborców.

Wyniki wyborów Warszawa 2023. W niedzielę 15 października w całej Polsce odbyły się wybory parlamentarne. Obywatele wybierają swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu RP. Warszawa to największy okręg w Polsce (nr 19). Szacuje się, że w raz z głosami zza granicy, uprawnionych do głosowania jest nawet ponad dwa miliony osób. Sprawdź, kto wygrał wybory w Warszawie? Znamy pierwsze informacje.

Treść artykułu oraz grafiki prezentujące wyniki będą aktualizowane na bieżąco.

Warszawa, jako miasto stołeczne, jest osobnym okręgiem wyborczym - nr 19. Co więcej, to największy okręg w Polsce. Według danych PKW z 2011 roku jest tu ok. 1,6 miliona wyborców. Prawdopodobnie od ostatniego badania liczba ta zwiększyła się. Dodajmy, że do Warszawy zliczane są również głosy zza granicy. W sumie wybieranych jest tu aż 20 posłów na Sejm.

Kto wygrał wybory w Warszawie?

W niedzielę 15 października o godz. 21:00 zakończyło się głosowanie. W tym samym momencie poznaliśmy pierwsze wyniki exit poll dotyczące wyborów parlamentarnych. Nie są to jeszcze pełne dane, natomiast na ich podstawie można z dużym prawdopodobieństwem ustalić zwycięzcę Wyborów Parlamentarnych 2023. W całej Polsce wyniki wyglądały następująco:

Prawo i Sprawiedliwość - 36,8 proc.,

- 36,8 proc., Koalicja Obywatelska - 31,6 proc.,

- 31,6 proc., Trzecia Droga - 13,0 proc.,

- 13,0 proc., Lewica - 8,6 proc.,

- 8,6 proc., Konfederacja - 6,2 proc.,

- 6,2 proc., Bezpartyjni Samorządowcy - 2,4 proc.,

- 2,4 proc., Polska Jest Jedna - 1,2 proc.,

- 1,2 proc., Inne komitety - 0,2 proc. Infogram / IPSOS Wraz ze spływającymi danymi podamy szczegółowe wyniki w Warszawie wraz z podziałem na mandaty.

Pierwsze dane Państwowej Komisji Wyborczej

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) podaje dane cząstkowe, które są na bieżąco aktualizowane. W poprzednich latach zdarzało się, że komisje w poszczególnych okręgach wyborczych pracował do 5-6 rano. Standardowa procedura wygląda tak, że PKW podaje te informacje, które udało się pozyskać na daną godzinę. O godzinie 12 w Warszawie frekwencja wyniosła 25,34%, a w całej Polsce było to 22,59%. O godzinie 17:00 w całym kraju frekwencja wyniosła 57,54% w skali kraju, a w Warszawie było to już aż 63,17%.

Wyniki wyborów w Warszawie. Jaka była frekwencja?

Przypominamy, że w niedzielę o godz. 21:00 zakończyła się cisza wyborcza. Z danych IPSOS wynika, że frekwencja w wyborach w całym kraju wyniosła 72,9%. Wraz ze spływającymi danymi podamy szczegółową frekwencją dla Warszawy. Infogram / IPSOS

Wybory do Senatu z Warszawy i okolic

Równolegle do wyborów do Sejmu odbywają się również wybory do Senatu. Przebiegają one w inny sposób, ponieważ w każdym okręgu wygrywa tylko jedna osoba. Sama Warszawa, jako największe miasto w Polsce, podzielona jest na cztery okręgi:

okręg 42 - Praga Północ, Praga Południe, Rembertów, Targówek, Wesoła,

okręg 43 - Mokotów, Ursynów, Wawer, Wilanów,

okręg 44 - Białołęka, Bielany, Śródmieście, Żoliborz,

okręg 45 - Bemowo, Ochota, Ursus, Włochy, Wola.