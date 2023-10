Wyniki wyborów w Warszawie 2023. Kto wygrał wybory parlamentarne w stolicy? Sprawdź na żywo

Wyniki wyborów Warszawa 2023. W niedzielę 15 października w całej Polsce odbyły się wybory parlamentarne. Obywatele wybierają swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu RP. Warszawa to największy okręg w Polsce (nr 19). Szacuje się, że w raz z głosami zza granicy, uprawnionych do głosowania jest nawet ponad dwa miliony osób. Sprawdź, kto wygrał wybory w Warszawie? Znamy pierwsze informacje.

Treść artykułu oraz grafiki prezentujące wyniki będą aktualizowane na bieżąco.

Warszawa, jako miasto stołeczne, jest osobnym okręgiem wyborczym - nr 19. Co więcej, to największy okręg w Polsce. Według danych PKW z 2011 roku jest tu ok. 1,6 miliona wyborców. Prawdopodobnie od ostatniego badania liczba ta zwiększyła się. Dodajmy, że do Warszawy zliczane są również głosy zza granicy. W sumie wybieranych jest tu aż 20 posłów na Sejm.

Kto wygrał wybory parlamentarne w Polsce?

Sondaż Ipsos late poll wskazuje: Prawo i Sprawiedliwość - 36,6 proc.

Koalicja Obywatelska - 31 proc.

Trzecia Droga - 13,5 proc.

Lewica - 8,6 proc.

Konfederacja - 6,4 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 2,4 proc. Z sondażu Ipsos, zrealizowanego dla TVP, TVN i Polsat, tzw. late poll wynika, że rozkład mandatów w Sejmie przy takich wynikach wyglądałby następująco: PiS - 198 mandatów, Koalicja Obywatelska - 161 mandatów, Trzecia Droga - 57 mandatów, Lewica - 30 mandatów, Konfederacja - 14 mandatów.

W exit poll wyniki opublikowane o 21:00 15 października przedstawiały się następująco: PiS - 36,8 proc.; Koalicja Obywatelska - 31,6 proc.; Trzecia Droga - 13 proc.; Lewica - 8,6 proc.; Konfederacja - 6,2 proc. Według sondażu Ipsos wszystkie te komitety uzyskały mandaty poselskie. Pod progiem wyborczym znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy, którzy otrzymali 2,4 proc. głosów. Nie są to jeszcze pełne dane, natomiast na ich podstawie można z dużym prawdopodobieństwem ustalić zwycięzcę Wyborów Parlamentarnych 2023. Infogram / IPSOS

Jak głosowała Warszawa w wyborach parlamentarnych 2023?

Jak głosowała Warszawa? Wraz ze spływającymi danymi podamy szczegółowe wyniki w Warszawie wraz z podziałem na mandaty.

16 października Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) podała dane z 348 na 805 (43,23%) obwodów głosowania w Warszawie. Wyniki wyglądały następująco:

Koalicja Obywatelska - 42,63 proc.,

Prawo i Sprawiedliwość - 22,39 proc.,

Nowa Lewica - 13,09 proc.,

Trzecia Droga - 13, 20 proc.,

Konfederacja - 6,15 proc.,

Polska Jest Jedna - 1,49 proc.,

Bezpartyjni Samorządowcy - 1,05 proc., Wcześniej udostępniono następujące dane: Około północy 16 października PKW opublikowała dane z 93 na 1 229 (7,57%) obwodów głosowania w okręgu 19 - Warszawa. Na bardzo wczesnym etapie (prawdopodobnie spłynęły głosy z mniejszych komisji i części zagranicznych) prowadzi nieznacznie Prawo i Sprawiedliwość. To o tyle zaskakujące, że w Warszawie w ostatnich latach zdecydowanie wygrywała Koalicja Obywatelska. Oczywiście wraz ze spływającymi głosami z kolejnych komisji wyniki mogą ewoluować.

Pierwsze dane Państwowej Komisji Wyborczej

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) podaje dane cząstkowe, które są na bieżąco aktualizowane. W poprzednich latach zdarzało się, że komisje w poszczególnych okręgach wyborczych pracował do 5-6 rano. Standardowa procedura wygląda tak, że PKW podaje te informacje, które udało się pozyskać na daną godzinę. O godzinie 12 w Warszawie frekwencja wyniosła 25,34%, a w całej Polsce było to 22,59%. O godzinie 17:00 w całym kraju frekwencja wyniosła 57,54% w skali kraju, a w Warszawie było to już aż 63,17%.

Wyniki wyborów w Warszawie. Jaka była frekwencja?

Przypominamy, że w niedzielę o godz. 21:00 zakończyła się cisza wyborcza. - Frekwencja w niedzielnych wyborach parlamentarnych, według danych z 28,56 proc. komisji wyborczych, wyniosła 71,99 proc. - poinformował w poniedziałek przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Jest to najwyższa frekwencja w historii III RP.

Na Mazowszu częściowa frekwencja w obwodach, z których spłynęły dane - 77,22%. Infogram / IPSOS

Wybory do Senatu z Warszawy i okolic

Równolegle do wyborów do Sejmu odbywają się również wybory do Senatu. Przebiegają one w inny sposób, ponieważ w każdym okręgu wygrywa tylko jedna osoba. Sama Warszawa, jako największe miasto w Polsce, podzielona jest na cztery okręgi: okręg 42 - Praga Północ, Praga Południe, Rembertów, Targówek, Wesoła,

okręg 43 - Mokotów, Ursynów, Wawer, Wilanów,

okręg 44 - Białołęka, Bielany, Śródmieście, Żoliborz,

okręg 45 - Bemowo, Ochota, Ursus, Włochy, Wola. Według wstępnych danych, exit poll od pracowni OGB PRO, w Senacie znajdą się: z okręgu 42 Marek Borowski (Warszawa: Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Targówek, Wesoła),

(Warszawa: Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Targówek, Wesoła), z okręgu 43 Małgorzata Kidawa-Błońska (Warszawa: Mokotów, Ursynów, Wawer, Wilanów),

(Warszawa: Mokotów, Ursynów, Wawer, Wilanów), z okręgu 44 Adam Bodnar (Warszawa: Białołęka, Bielany, Śródmieście, Żoliborz),

(Warszawa: Białołęka, Bielany, Śródmieście, Żoliborz), z okręgu 45 Magdalena Biejat (Warszawa: Bemowo, Ochota, Ursus, Włochy, Wola).

Stanisław Gawłowski komentuje wstępne wyniki wyborów 2023