Wypadek na S7 na Mazowszu. Ogromne utrudnienia na trasie Warszawa - Grójec. Zderzyły się ciężarówki Redakcja Warszawa

Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy na S7, gdzie na odcinku Białobrzegi - Grójec doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych - informuje GDDKiA. Policja kieruje na objazd przez węzeł Józefów drogą lokalną wzdłuż S7 do węzła Skurów. Utrudniania potrwają do końca porannego szczytu komunikacyjnego.