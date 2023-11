Wypadki w Warszawie. To będzie najbezpieczniejszy rok? Drogowcy znają przyczyny

Czy rok 2023 będzie najbezpieczniejszy na stołecznych drogach? Jest na to szansa. Jak podaje Zarząd Dróg Miejskich, w okresie od stycznia do końca października, w wypadkach zginęło 17 osób. To najmniej odkąd prowadzone są pomiary. Na wstępie trzeba dodać, że do końca roku pozostały dwa miesiące, ale już dziś można zauważyć mocny spadek w porównaniu do poprzednich lat.

„Do końca października tego roku ofiar wypadków było 17. To o 17 za dużo, ale jednocześnie to spektakularny spadek (o ponad 40 proc.) w stosunku do liczby zdarzeń sprzed roku. Wśród tegorocznych wypadków śmiertelnych zaledwie 6 dotyczy pieszych (w zeszłym roku między początkiem stycznia a końcem października było ich 12). Zginęło też czterech motocyklistów (przed rokiem – 8), którzy wciąż stanowią nieproporcjonalnie dużą, w stosunku do udziału w ruchu, grupę ofiar” - czytamy na stronie Zarządu Dróg Miejskich.

Ile osób zginęło na drogach? ZDM

Dla porównania, w zeszłym roku w analogicznym okresie na ulicach zginęło 29 osób. W sumie w całym 2022 roku śmierć na drogach w Warszawie poniosły 33 osoby. Już zeszły rok był najlepszy w historii, ale tegoroczny spadek to bardzo dobry prognostyk. Co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa na drogach?