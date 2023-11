Wyprzedaż samochodów Warszawa 2023. Drogowcy mówią o "absolutnym rekordzie". Do kasy miasta wpłyną setki tysięcy złotych Michał Mieszko Skorupka

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie poinformował, że zakończył procedury związane z szóstym przetargiem na sprzedaż odholowanych samochodów. W sumie na 48 aut wpłynęło 1091 ofert, co jak podkreślają drogowcy - jest absolutnym rekordem w historii postępowań. Najpopularniejszym pojazdem okazała się Dacia Duster, która przyciągnęła aż 71 kupujących. Najwyższą kwotę zaproponowano z kolei za Opla Movano i wyniosła ona 37,5 tys. zł. Jeżeli wszystkie samochody ostatecznie trafią do nowych nabywców, to budżet miasta zyska na tym około 326 tys. zł.