Wystawa Przebudzeni. Ruiny antyku i narodziny włoskiego renesansu w Zamku Królewskim w Warszawie

Powrót do korzeni

Wystawa przedstawia przełomowy moment w historii kultury europejskiej, jaki nastąpił po zastoju wieków średnich. Renesansowi artyści, humaniści i mecenasi sztuki, czerpiąc inspirację z dzieł starożytnych artystów, zapragnęli na fundamencie kultury antycznej odbudować nowy, odrodzony świat. Wystawa Przebudzeni jest niepowtarzalną okazją do bliższego poznania antyku, jego dogłębnego zrozumienia i zbliżenia się do historii naszych przodków. Głównym tematem ekspozycji jest dialog podejmowany przez renesansowych twórców z dziełami artystów starożytnych, którzy byli zafascynowani dziedzictwem antycznych twórców. Narracja ekspozycji prowadzona jest w konwencji sennej wizji. Prezentowane dzieła łączą się ze sobą, tworząc klucz do symbolicznych skojarzeń.

Spotkanie z kulturą antyku i wczesnego renesansu

Wizyta w Zamku Królewskim na wystawie Przebudzeni jest lekcją historii i okazją do zapoznania się z kulturą antyku i włoskiego renesansu. Na odwiedzających czekają dzieła starożytnej sztuki malarstwa i rzeźby, które zestawione zostały z panoramą sztuki XV wieku i wczesnego wieku XVI. Wśród eksponatów wystawianych w Zamku Królewskim można dostrzec dzieła takich artystów jak Pietro Perugino, Pier Jacopo Alari Bonacolsi zw. Antico, Giovanni Bellini, Sandro Botticelli, Donato Bramante, Bartolomeo Suardo zw. Bramantino, Antonio Averlino zw. Filarete, Antonio Lombardo, Andrea Mantegna czy Andrea del Verrocchio.