Z Warszawy do stolicy Arabii Saudyjskiej. LOT uruchamia bezpośrednie połączenie do Rijadu. Bilety są już dostępne

Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły połączenie do stolicy Arabii Saudyjskiej. Pierwszy rejs do Rijadu został zaplanowany na 4 czerwca przyszłego roku, a bilety są już dostępne w systemach rezerwacyjnych. Rejsy będą realizowane we wtorki, czwartki i niedziele o 15:20. W drogę powrotną Boeingi 737 MAX 8 PLL LOT zabiorą pasażerów w poniedziałki, środy i piątki o 1:25 czasu lokalnego. Lot z Warszawy do stolicy Arabii Saudyjskiej potrwa 6,5 godziny.