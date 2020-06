Zadaszona ławka stanęła w parku Przy Bażantarni. Mieszkańcy krytykują: ''Nie ochroni ani przed słońcem, ani przed deszczem!''

Odwiedzający park Przy Bażantarni nie mogą narzekać na brak miejsc do siedzenia. Przy alejkach znajduje się kilkanaście ławek z oparciami, które sprawiają, że park jest przyjemnym miejscem do relaksu. Według mieszkańców siedziska mają tylko jedną wadę - brak zadaszenia, czyli brak ochrony przed deszczem oraz słońcem. Rozwiązaniem miała być wiata, która stanęła w parku niedaleko placu zabaw. Okazuje się jednak, że mimo iż był to projekt z budżetu obywatelskiego, mieszkańcy nie są usatysfakcjonowani realizacją tego pomysłu. Szczegóły poniżej.

Wiata w parku Przy Bażantarni nie spełnia swojej roli? Mieszkańcy krytykują realizację z budżetu obywatelskiego Zadaszona ławeczka w parku Przy Bażantarni to pomysł z budżetu obywatelskiego z 2019 roku. Wiata, która w zamyśle autora projektu ma chronić spacerowiczów przed słońcem oraz deszczem, nie dość, że stanęła z opóźnieniem, to na dodatek od razu spotkała się z krytyką. Mieszkańcy Ursynowa stwierdzili, że inwestycja jest może i estetyczna, ale nie spełnia swojej roli. Na Facebooku Dzielnicy Ursynów pojawiły się między innymi takie komenatrze internautów: To zadaszenie jest tylko od słońca i tylko rano. Jak deszcz będzie padał to tylko jak będzie bezwietrznie cokolwiek da taki daszek. Ładnie wygląda, ale kompletnie nie spełnia funkcji.

Myślę, że pomysł dobry, ale projektant słaby, bo ten daszek sądzę, że bardzo chronić nie będzie...

Ten daszek osłania stolik, siedząc na ławeczce będą mokre plecy.

Naprawdę ktoś wymyślił (zaakceptował!) taki daszek? No tylko popatrzcie: temu, który usiądzie z prawej strony będzie się lało na plecy, a temu z lewej - na twarz.



A Wy, co sądzicie o zadaszonej ławeczce w parku Przy Bażantarni - pomysł jest dobry, ale realizacja już nie? I czy Waszym zdaniem powinno się pojawić tego typu wiat więcej w Warszawie? Nie przegapcie Najgorsze osiedla w Warszawie. Ich mieszkańcy przeklinają swój los ZOBACZ Zobaczcie też: Hotel Europejski. Luksusowe pokoje po 16 tys. zł za noc, palarnia cygar i sztuka współczesna Wideo