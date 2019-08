Zakaz wyrzucania jedzenia. Sklepy w Warszawie nie będą już marnować żywności

Zakaz marnowania żywności: Ustawa podpisana

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą zakazu marnotrawienia żywności. Sklepy wielkopowierzchniowe nie będą mogły, pod groźbą kar finansowych, wyrzucać niesprzedanej żywności.

Organizacje pozarządowe szacują, że w przeliczeniu na głowę mieszkańca Polacy wyrzucają 200 kg żywności rocznie. W skali całego kraju to ponad 9 ton nadających się do spożycia produktów. Za marnotrawienie żywności w dużym stopniu odpowiadają sklepy wielkopowierzchniowe, które wyrzucają niesprzedane produkty, by móc wymienić je na świeższe. W praktyce, do kosza trafiają w pełni jadalne artykuły spożywcze jeszcze przed terminem ich ważności.

Zakaz wyrzucania żywności w sklepach wielkopowierzchniowych

W odpowiedzi na ten problem, sejm przegłosował w lipcu ustawę, która nakazuje sklepom o powierzchni powyżej 250 mkw. podpisać umowy z wybranymi przez siebie organizacjami pożytku publicznego. Będą one za darmo odbierać niesprzedaną przez sklepy żywność i dostarczać ją potrzebującym. Jeśli sklep takiej umowy nie podpisze, narazi się na kary finansowe, których wysokość będzie uzależniona od ilości marnowanej żywności.