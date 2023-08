Zalew nad Muchawką to istny raj wodny. Z piaszczystą plażą i czystym kąpieliskiem. Zaledwie godzinę drogi z Warszawy

Szukasz odpowiedniego miejsca na wakacyjny wypoczynek z rodziną? Kąpielisko nad Zalewem Siedleckim jest idealnym miejscem do relaksu i rekreacji. Dokładnie w tym celu zostało wybudowane w latach 70. XX wieku . Zalew zasilać miała niewielka rzeczka Muchawka , będącą lewym dopływem Liwca. Skąd też wzięła się druga nazwa akwenu - Zalew nad Muchawką. Powierzchnia zalewu obejmuje około 40 hektarów . Jest to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc wypoczynkowych w okolicach Siedlec.

Warszawiacy nareszcie mają okazję, by choć na chwilę przenieść się w świat magii i czarodziejstwa rodem z Harry'ego Pottera. Na Woli otworzyła się pierwsza w stolicy kawiarnia nawiązująca do kultowej…

Zalew nad Muchawką. Raj dla miłośników sportu i rekreacji

Zalew Siedlecki co roku przyciąga pasjonatów relaksu nad wodą. Główną atrakcją tego miejsca jest kąpielisko otoczone drewnianym pomostkiem i piaszczystą plażą. Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy WOPR-u. Strzeżona plaża znajduje się po wschodniej stronie zalewu, przy zbiegu ulic Plażowej i Okrężnej. Przy akwenie zlokalizowane są wypożyczalnie sprzętu wodnego, gdzie na amatorów sportów wodnych czekają rowerki wodne, kajaki oraz łodzie. W okolicach kąpieliska na wschodnim brzegu zalewu znajdują się boiska do gry, siłownia na powietrzu oraz plac zabaw dla najmłodszych. Jeśli zgłodniejesz podczas plażowania, możesz skorzystać z przygotowanych miejsc do grillowania bądź udać się do pobliskiej restauracji na świeżą rybę.