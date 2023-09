Zdewastowana zieleń przy Francuskiej. Z rabaty urządził sobie parking. Kierowca BMW dostał wysoki "mandat"

Sprawiedliwości stało się zadość - kierowca, który zniszczył rabatę na Saskiej Kępie poniósł surowe konsekwencje! - przekazał stołeczny Zarząd Dróg Miejskich w mediach społecznościowych.

W marcu tego roku kierowca samochodu marki BMW zdewastował rabatę na ul. Francuskiej. Nie dość, że zaparkował na zieleni swój samochód, to jeszcze na dodatek zrobił to tuż przy znaku zakazu parkowania. Sprawa wzbudziła ogromne oburzenie wśród mieszkańców Saskiej Kępy, a ZDM zapowiedział, że będzie walczyć o to, aby bezmyślny kierowca poniósł surowe konsekwencje. I tak się stało - drogowcy wyegzekwowali od ubezpieczyciela sprawcy blisko sześć tysięcy.