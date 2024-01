Zima w Warszawie nie odpuszcza. GDDKiA ostrzega przed opadami śniegu i śniegu z deszczem. Na drogach będzie ślisko

IMGW ostrzega przed opadami śniegu

Zgodnie z prognozą podaną w komunikacie w dzień zachmurzenie będzie duże. Będzie padał śnieg, lokalnie w centrum deszcz ze śniegiem. Na północy opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Lokalnie możliwa burza. Temperatura maksymalna od -1 st. C do 1 st. C na przeważającym obszarze kraju, chłodniej na południu -2 st. C, -4 st. C, cieplej nad morzem i na zachodzie 2 st. C.