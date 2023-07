Zobacz, jakie emocje towarzyszą uczestnikom akcji Mistrzowie Urody w pierwszych dniach głosowania

Akcja Mistrzowie Urody 2023 rozpoczęta! Na starcie głosowania nie brakowało emocji. Radość, duma i wdzięczność przejawiają się w treściach publikowanych w mediach społecznościowych. Internet zalała fala postów uczestników plebiscytu, a także ich klientów czy pracodawców.

aktualne wyniki głosowania Nominowani chętnie dzielą się informacją o wyróżnieniu na swoich profilach na Facebooku. W publikowanych postach składają podziękowania swoim klientom za docenienie ich codziennej pracy.

Warto być kreatywnym! Dla uczestników akcji nominacja do nagrody to okazja do wykazania się kreatywnością. Tworząc treści do Internetu, warto przemyśleć, co przyciągnie uwagę obserwatorów. Na Facebooku możemy dostrzec przykuwające wzrok zdjęcia i grafiki. Media społecznościowe są świetną formą komunikacji między uczestnikami akcji, a ich klientami, dlatego warto dbać o estetykę udostępnianych postów.

Wsparcie płynące

od najbliższych W mediach społecznościowych publikują także pracodawcy wyróżnionych osób. Chętnie dzielą się informacjami o nominacjach na swoich firmowych fanpage’ach. W publikowanych postach możemy zauważyć ogromne wsparcie jakiego udzielają pracownikom. Nie brakuje również miłych słów od rodzin, przyjaciół i bliskich.

aktualne wyniki głosowania _________________ Nie tylko Facebook Emocje nominowanych osób widzimy również w kreatywnych postach na Instagramie. Wykorzystywanie innych mediów społecznościowych to doskonały sposób, aby dotrzeć z informacją o udziale w akcji do jeszcze większego grona odbiorców. Warto wykorzystywać różne formaty dostępne na tej platformie. Uczestnicy dziękują za nominację oraz zachęcają do głosowania nie tylko poprzez ciekawe grafiki, ale także publikując Stories: Równie ciekawym pomysłem jest dodanie informacji o głosowaniu w opisie swojego profilu lub zapisanie wyróżnionej relacji, aby odbiorcy zawsze mogli do niej wrócić: Moc wideo Format wideo opanował wszystkie media społecznościowe. Uczestnicy naszej akcji są aktywnymi użytkownikami aplikacji, która słynie z krótkich nagrań - TikToka. Uczestnicy akcji publikują też Reelsy na Instagramie. Za pomocą wideo można w łatwy i ciekawy sposób poinformować odbiorców o udziale w akcji, podziękować oraz zachęcić do głosowania:

Media społecznościowe to świetne narzędzia, dzięki którym możemy dotrzeć z naszym komunikatem do ogromnej liczby odbiorców. Zachęcamy do inspirowania się przykładami innych oraz aktywności na swoich profilach i promowania udziału w akcji Mistrzowie Urody 2023. Wszystkich Uczestnikom plebiscytu życzymy POWODZENIA!

