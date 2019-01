Browary Warszawskie na Woli. Gastronomiczna perełka w dawnej warzelni piwa. Budowa potrwa do 2020 roku [ZDJĘCIA, WIDEO]

Dziś na terenie budowy trwają zaawansowane prace. Od strony Grzybowskiej stanął 12-kondygnacyjny biurowiec. Drugi, tuż obok, jest już w budowie. W sumie na terenie Browarów Warszawskich znajdą się cztery biurowce, które zaoferują 50 tys. m kw. powierzchni. Biura w „ludzkiej skali”, w bardziej kameralnych warunkach niż pobliskie biurowce. Nie to ma być jednak sercem Browarów.

mat. pras.

Browary Warszawskie: Piwnice Czasu

Po dawnej wytwórni piwa przy Grzybowskiej nie zostało zbyt wiele. „Odziedziczono”:

sypiący się budynek warzelni

willę Schile

piwnice

To właśnie te miejsca staną się wizytówką Browarów Warszawskich. Willa została już wyremontowana. Dziś jest tam biuro sprzedaży. W samym centrum działki stoi także budynek warzelni. W lipcu 2020 roku znów poleje się tam piwo. Echo chce tam otworzyć własny browar.

- Zamierzamy warzyć piwo w starej warzelni. W środku będą też restauracje – tłumaczy nam Gerwat.

Remont zaplanowano na przyszły rok. Wypięknieje zabytkowa elewacja, a w środku otwarta ma zostać również część muzealna. Wykonawcy inspirują się londyńskim King Cross.

Najciekawszym miejscem będą Piwnice Czasu. W zabytkowych leżakowniach znajdą się restauracje i bary. W kubikach piwnic będziemy mogli zamówić jedzenie i napoje (z pewnością także piwo), a pomiędzy nimi, w otoczeniu historycznych ceglanych ścian, biesiadować razem z rodziną czy znajomymi. Autorski koncept powstanie przy wsparciu lokalnego operatora, który wspólnie z Echo będzie zarządzał tym miejscem. - Liczymy, że to miejsce będzie pełne ludzi i unikatowej oferty gastronomicznej – zapowiada Michał Gerwat.

wizualizacja / mat. pras.

Nad piwnicami jest już gruby strop. Na nim, czyli na powierzchni, stworzony zostanie ogród. Będzie to centralne miejsce Browarów, tuż obok budynku warzelni. Znajdą się tam ławki, ciągi spacerowe oraz miejsca do odpoczynku. Zielonych przestrzeni przy Grzybowskiej będzie sporo. Zostaną otwarte dla mieszkańców.

Wewnątrz całego ogromnego terenu – o powierzchni 4 hektarów – znajdą się też dwie nowe ulice. Przedłużona zostanie Krochmalna, a obok będzie również nowa droga - Haberbusch i Schiele – od nazwy dawnych właścicieli browarów (będzie biec od Grzybowskiej do Krochmalnej).

Browary Warszawskie: kiedy otwarcie?

W grudniu otwarty zostanie pierwszy budynek mieszkalny. Kolejne dwa będą gotowe w przyszłym roku. Tysiąc lokali – mimo wysokiej ceny – sprzedało się jak ciepłe bułeczki. Podobnie schodzi przestrzeń biurowa. Budynek J – od strony Krochmalnej - (otwarcie za pół roku) jest w całości wynajęty. Na kolejne, które będą gotowe w 2020 roku, podpisano już listy intencyjne.

Co ciekawe, w najwyższym budynku kompleksu (18 kondygnacji), znajdą się mieszkania na wynajem. Resi for rent będzie zarządzał 451 mieszkaniami. W parterach wieżowca znajdą się punkty usługowo-handlowe. Piwnice Czasu oraz warzelnia będą gotowe latem 2020 roku. Wtedy zakończy się budowa całej inwestycji, która oferuje łącznie aż 100 tys m kw. powierzchni. To tyle co Warsaw Spire. Różnica jest taka, że najwyższy budynek Browarów Warszawskich będzie miał nie 220, a 62 metry wysokości.

wizualizacja / mat. pras.