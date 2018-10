Co z remontem linii średnicowej? Trasa zastępcza jest już gotowa. Gorzej z dworcem – Warszawa Gdańska

Tutaj zaczyna się poważny problem kolejarzy. Mimo obietnic, zapewnień i pokazywania wizualizacji, wciąż nie podjęto decyzji, kiedy rozpocznie się remont linii średnicowej . Ostatnia wersją mówili o pracach w latach 2020-23. Trzeba jednak dodać, że jest to najbardziej zatłoczony odcinek kolei w Polsce. PKP zastanawia się, czy remontować linię etapami (najpierw podmiejską część, potem dalekobieżną) utrzymując ruch aglomeracyjny (SKM, KM) czy zamknąć całość, co skróciłoby prace. Sytuacje komplikuje fakt, że do 2023 roku trzeba rozliczyć środki unijne przyznane na remont.

Co z Warszawą Gdańską?

Na domiar złego wciąż niejasna jest przyszłość Warszawy Gdańskiej. Stacja ma przejąć cały ruch dalekobieżny (w obydwu wariantach). Zastąpi więc dworce: Wschodni, Zachodni i Centralny. To oznacza natłok pasażerów. Obecna stacja nie wytrzyma takiego naporu, konieczna jest więc rozbudowa.

PKP chce zbudować drugie przejście podziemne, po zachodniej stronie stacji. Poza tym planowane jest zadaszenie peronów oraz wymiana schodów na ruchome. W przetargu na „Dostosowanie infrastruktury pasażerskiej na stacji Warszawa Gdańska do obsługi zwiększonej liczby pasażerów” - nie wpłynęła jednak żadna oferta. Oznacza to, że rozpoczęcie prac opóźni się. Może to wpłynąć na remont linii średnicowej. Choć – jak podaje transport-publiczny – ministerstwo zastanawia się czy nie „przerzucić” go na następną perspektywę unijną, która zaczyna się w 2021 roku. Pytanie jakie środki dostanie wtedy kluczowy dla kolejarzy remont pod centrum Warszawy.