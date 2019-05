Elizeum w Warszawie. Co z zakopaną pod ziemią rotundą? Jest inwestor, ale nie ma zgody ratusza

- Ale cóż to? Do tej pory - a minęło już 5 lat - nie zostały przeprowadzone procedury, które umożliwiłyby rozpoczęcie prac i uratowanie tego zabytku. Elizeum przerzucane jest z rąk do rąk jak gorący kartofel. Nikt nie czuje się odpowiedzialny za to, by ratować zabytek - dodaje Gołaski. W specjalnym oświadczeniu zadaje pytania: „Kto poniesie odpowiedzialność, gdy Elizeum się zawali?” oraz „Czy odpowiednie służby zrobiły cokolwiek przez te 5 lat?”

Tajemniczy inwestor od kilku lat zabiega o remont Elizeum. Plany dotyczące tego terenu przesłał do naszej redakcji. - Już pięć lat temu padła jednoznaczna deklaracja inwestora zainteresowanego rewitalizacją zabytku i stworzeniem tam centrum kulturalnego. Jest on gotów przekazać spore środki i przedstawił koncepcję architektoniczną, która została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd m.st. Warszawy i Stołecznego Konserwatora Zabytków - tłumaczy przedstawiciel inwestora, Tomasz Gołaski.

Elizeum powstało w XVIII wieku dla brata króla Stanisława Augusta. Podobno był tam... dom uciech. Romantyczna konstrukcja przetrwała do dziś, lecz od dawna wymaga remontu. Obecnie budynek należy do miasta, a zarządza nim – Zarząd Zieleni.

Czy Elizeum jest chronione?

Swoje obawy o przyszłość historycznego budynku kieruję do miasta. - Stan jest stabilny i monitorowany – odpisuje mi Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków. Jako dowód wysyła listę z wyszczególnionymi pracami przy Elizeum. - W ostatnim czasie usprawniany był system wentylacji i odprowadzenia wody, wykonano także kompleksowe badania archeologiczne pod kątem docelowego zabezpieczenia kopuły Elizeum (izolacja gliną) - dodaje. W grudniu 2017 opracowana została również ekspertyza techniczna budynku.

W czasie Nocy Muzeów w Elizeum pojawili się zwiedzający. To jedyna możliwość, by zobaczyć ten intrygujący obiekt. Skoro wpuszczono wycieczkę do środka, stan budowli nie może zagrażać bezpieczeństwu.

Jak remontować Elizeum?

Koncepcję odbudowy Elizeum kilka lat temu przygotowała pracownia JEMS. W kwietniu mówił mi o tym jej współzałożyciel, Maciej Miłobędzki. - Nasz pomysł to stworzenie nowej groty, we współczesnej konwencji. Przez nią można by wprowadzać zwiedzających do środka - powiedział w rozmowie architekt.

Inwestor tłumaczy, że ma swoją koncepcję. Zgodnie z zaleceniami konserwatora chciałby wyremontować Elizeum, a poza tym zająć się okolicznym terenem. Chce stworzyć amfiteatr, multimedialne fontanny oraz scenę tunelową i estradę na potrzeby różnych wydarzeń.

Kim jest tajemniczy inwestor? Tego na razie nie wiadomo. „Na razie nie chcę podawać nazwy” - tłumaczy Gołaski i zapewnia, że jest przedstawicielem wypłacalnej firmy, która przestawia poważne deklaracje. Nieoficjalnie mówi się, że inwestor zajmuje się wydobywaniem diamentów z Afryki. - Tak, ten inwestor zwracał się już kilkukrotnie do miasta z propozycją dzierżawy długoletniej, także obejmującej teren przyległy. Natomiast został ostatnio poinformowany, że konkretne propozycje będą mogły być rozważone na etapie konkursu na projekt partnerstwa publiczno-prywatnego - tłumaczy nam Michał Krasucki.