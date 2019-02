Kościół św. Jerzego w Warszawie. Nieistniejąca świątynia przy cmentarzu złoczyńców i samobójców

Obie budowle znajdowały się tu nieprzypadkowo. To w tym miejscu, za północnymi murami miasta, krzyżowały się szlaki z Czerska i Grójca, biegnące dalej do Zakroczymia, oraz droga z Błonia prowadząca z zachodu na prawy brzeg przez przeprawę Solec–Kamion.

Kościół Świętego Jerzego znajdował się mniej więcej na rogu ulic Świętojerskiej (której dał nazwę) i Ciasnej. Powstał u zarania Warszawy, gdzieś pomiędzy 1308/9 a 1339 r. Ufundował go książę warszawski Trojden I, syn założyciela miasta księcia Bolesława II. Pierwotnie była to świątynia drewniana. Znajdowała się przy azylu rycerskim, czyli miejscu, gdzie nocowali podróżnicy, którym nie udało się dostać do miasta przed zmrokiem.

Jednocześnie, prawdopodobnie już w XIV w., wokół świątyni utworzono cmentarz. I to "nie bardzo prestiżowy". Chowano na nim samobójców i przestępców traconych w publicznych egzekucjach na Rynku Starego i Nowego Miasta. Kościół św. Jerzego miał mieć, według historyka Łukasza Gołębiewskiego, chorągiewkę, na którym znajdował wizerunek człowieka z uciętą głową. To tutaj spoczęli m. in.: Kazimierz Łyszczyński (filozof ścięty w 1689 r. za ateizm), a także Stanisław Strawiński i Walenty Łukawski, (konfederaci barscy skazani za porwanie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1771 r.). Gdy w 1785 r. zaniechano publicznych egzekucji, do 1817 r. na terenie niewielkiej nekropolii chowano wyłącznie samobójców.

Kościół św. Jerzego w Warszawie - ruina i powolny upadek

Budynki świątynie mocno ucierpiały w czasie potopu szwedzkiego w połowie XVII w. Od tamtej pory zaczął się jej powolny upadek.

W 1818 r., po kasacie zakonu kanoników regularnych, budynki kościelne zostały przejęte przez skarb państwa. Urzędnicy carscy najpierw utworzyli tam komorę celną. Potem wydzierżawili zabudowania firmie Morissa i Evansa, która umieściła w nich fabrykę maszyn i odlewów Następnie, w połowie XIX w., budynki pokościelne przejęła spółka znanych warszawskich fabrykantów "Lilpop, Rau i Loewenstein". Wyprowadziła swą produkcję ze Świętojerskiej na Solec w 1881 r.

W międzyczasie postępowała dewastacja obiektu. Około roku 1860 zburzono wieżę dawnego kościoła. W 1862 r. ulicę Świętojerską poszerzono i uregulowano. W toku tych prac rozebrano część prezbiterium świątyni. Dzwon z wieży kościoła św. Jerzego przeniesiono na Służew do kościoła św. Katarzyny (ufundowanej jeszcze wcześniej niż omawiana świątynia, bo w 1238 r.).

Od 1893 r. teren z ruinami kościoła nabyła żydowska firma Towarzystwo Akcyjne M.S. Feinkind. Najpierw działała tu manufaktura firanek i wyrobów koronkowych. Wówczas, by zmodernizować i rozbudować fabryczkę, rozebrano większość murów kościoła św. Jerzego.

Kościół św. Jerzego w Warszawie - Hala Świętojerska

Później, w latach 1913-16, Feinkindowie wznieśli na miejscy świątyni halę targową. Nazywano ją Halą Świętojerską bądź Bazarem Feinkinda. Autorem projektu budynku był Artur Friedman. Główną fasada budynku znajdowała się od strony ul. Świętojerskiej i charakteryzowała się neoempirową stylistyką. We wnętrzu hali mieściły się 44 kramy spożywcze i ok. 60 innych sklepów. W podziemiach umieszczono chłodnie i fabrykę sztucznego lodu. Obiekt pełnił ważną rolę, ponieważ zastąpił zniesiony w 1913 r. targ na rynku Starego Miasta.

Hala została zniszczona w 1944 r. podczas powstania warszawskiego. W toku usuwania jej gruzów w 1947 r. odsłonięto fragmenty gotyckich murów kościoła św. Jerzego. Zostały one ostatecznie wyburzone w 1962 r. Po wielkiej świątyni została jedynie nazwa ulicy.

