Marynarska otwarta przed Wielkanocą. Wiadukty w drugiej połowie roku. Wykonawca zapłaci też karę za opóźnienia

Remont Marynarskiej zaczął się w sierpniu 2016. Zaledwie kilka miesięcy wcześniej drogowcy otworzyli szerszą Wołoską. Dwie główne drogi zagłębia korporacyjnego na Mokotowie tylko przez krótki czas funkcjonowały razem na pełnej przepustowości. Marynarska to w zasadzie krótka droga o długości ok. 800 metrów. Przebiega jednak przez samo "serce" zagłębia biurowego na Służewcu. Pracuje tam ok. 80-100 tys. osób, które każdego dnia tkwią w korkach.

Początkowo remont miał zakończyć się w połowie zeszłego roku. Wykonawca Intercor nie wyrabiał się na czas. Opóźnienia wynikały m.in. z niezliczonej ilości instalacji podziemnych, o których nie było mowy w papierach. Przez te szczególne warunki Intercor mógł oddać drogę nieco później, czyli do końca 2018 roku. Nie udało się, choć można odnieść wrażenie, że firmie zabrakło dobrej woli. Robotników na budowie nie było przez całą ustawową zimę [od 15 grudnia do 15 marca nie muszą prowadzone być prace - red.], mimo że warunki pogodowe pozwalały na prace co wykorzystano przy innych inwestycjach.