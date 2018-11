Mennica Legacy Tower przekroczyła granicę 100 metrów. To będzie jeden z najwyższych budynków w Warszawie [ZDJĘCIA]

Na placu budowy trwają intensywne prace związane z realizacją wieży oraz 43-metrowej niższej części kompleksu – tzw. Budynku Zachodniego. Generalny wykonawca inwestycji – firma Warbud – równolegle realizuje kolejne etapy prac budowlanych w ramach obu budynków kompleksu biurowego.

W docelowo 140-metrowej wieży, umiejscowionej we wschodniej części działki, zakończono już konstrukcję stropu 26 piętra, które położone jest na wysokości 100 metrów. Tym samym, do osiągnięcia ostatecznej wysokości pozostało jeszcze wykonanie 7 kondygnacji. Zakończenie prac konstrukcyjnych zaplanowano na I kwartał 2019 r. Równolegle prowadzony jest montaż wind, obsługujących poziomy od 0 do +18 oraz elementów szklanej elewacji.

Z kolei w 43-metrowym budynku zachodnim sfinalizowano już wszystkie prace konstrukcyjne, a na ukończeniu jest montaż ostatnich elementów i detali szklanej elewacji.

W budynku zamontowano już także windy oraz rozprowadzono odpowiednie instalacje. Obecnie trwają prace wykończeniowe w holach windowych. Na początku grudnia zostanie przekazany wyłącznemu najemcy do realizacji prac wykończeniowych i aranżacyjnych.

Mennica Legacy Tower - co w środku?

140-metrowa wieża Mennica Legacy Tower i sąsiadujący z nią 43-metrowy Budynek Zachodni będą miały łączną powierzchnię biurową 65 630 mkw. Wśród najemców przestrzeni biurowych znajdują się:

kancelarie prawne Noerr Biedecki sp.k. i Allen & Overy oraz

światowy lider przestrzeni coworkingowych – WeWork, który został wyłącznym najemcą budynku zachodniego.

Ofertę kompleksu uatrakcyjnią przestrzenie handlowo-usługowe, które zostaną zagospodarowane m.in. przez koncept restauracyjny MEET & EAT oraz klub fitness Zdrofit.