Mennica Legacy Tower. Wieżowiec sterowany smarftonem z miejskim placem i imponującym lobby. Wiecha już wisi

- Najważniejsze rzeczy to budowa i komercjalizacja. Z budową jesteśmy jak najbardziej w harmonogramie, skończymy ten budynek we wrześniu, październiku tego roku. Od strony biznesowej jest równie dobrze, ponieważ udało nam się w pełni skomercjalizować ten budynek – przyznaje w rozmowie z nami Cezary Jarząbek, prezes Golub GetHouse. Deweloper stawia wieżę razem z Mennicą Polską, która była właścicielami terenów. Po oddaniu do użytku budynek zostanie sprzedany.