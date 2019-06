Mercure Warszawa powstanie w Ursusie. Pierwszy nowoczesny hotel w dzielnicy. Blisko lotniska?

Otwarcie Mercure Ursus Station zaplanowano na jesień tego roku. Dwa lata temu, gdy rozpoczynano budowę, hotel miał dołączyć do sieci Ibis Styles. To jednak z czasem uległo zmianie.

Najkrótsza droga z hotelu do portu lotniczego im. Chopina wynosi 10 kilometrów. Wymaga od nas jazdy zatłoczoną ulicą Łopuszańską. Czas przejazdu w godzinach szczytu – około 30 minut. Nieco szybciej na lotnisko dostaniemy się obwodnicą: S2 i S79. W zamian zrobimy dwa razy więcej kilometrów.

Jak wygląda dojazd komunikacją miejską? Konieczna jest co najmniej jedna przesiadka. Samo połączenie to około pół godziny. Choć, co ciekawe, najpewniejszy jest przejazd pociągiem na Ochotę (!) i potem 175 lub SKM-ką na lotnisko. Dojedziemy w niecałe 40 minut, jednak będzie to pewniejsze niż stanie w korku samochodowym. Pytanie czy jest to czas satysfakcjonujący?