Metro na Targówek w sierpniu? Budowa przebiega sprawnie, wkrótce odbiory

Metro coraz bliżej. Kończy się warty ponad miliard złotych kontakt na budowę kolei podziemnej. Wykonawca – włoska firma Astaldi – jest już przygotowany na odbiory. W tej chwili trwają ostatnie testy przed przekazaniem infrastruktury miastu.

- Następuje integracja systemów centralnego i wschodniego odcinka II linii metra. Wkrótce zostaną one połączone tak, by stanowiły jedną linię - mówi Mateusz Witczyński, rzecznik Astaldi, wykonawcy wschodniego odcinka II linii metra. Czy termin zakończenia prac (11 maja) zostanie dotrzymany? - Na razie jesteśmy o to spokojni – słyszymy.

W czasie testów, które potrwają od 27 kwietnia do 5 maja pociągi na centralnym odcinku II linii metra będą jeździły wahadłowo po obu torach między stacjami Rondo Daszyńskiego a Stadion Narodowy. Stacja Dworzec Wileński będzie w tym czasie zamknięta.

Kiedy otwarcie metra na Targówek?

- Zgodnie z kontraktem 11 maja upływa termin zakończenia prac budowlanych. Następnie rozpocznie się faza odbiorów, która potrwa kilka miesięcy – mówi Anna Bartoń, rzecznik metra. Kilka lat temu, na odcinku bielańskim, odbiory trwały trzy miesiące. Tyle samo według ekspertów powinien być odbierany tunel na Targówek. Pamiętajmy jednak, że centralny odcinek (w 2015 roku) był sprawdzany przez pół roku. Wszystko przez usterki.

- Po 11 maja wkroczymy w fazę odbiorów, a następnie wystąpimy do WINB-u [Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – red.] o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Gdy je otrzymamy będziemy mogli otworzyć ten odcinek dla pasażerów - dodaje Bartoń. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie w sierpniu powinniśmy przejechać II linią metra na wschód.

W sumie, wschodnio-południowy odcinek, składa się z 3,2 km tunelu, trzech wentylatorni oraz trzech stacji:

C16 Szwedzka (ul. Szwedzka z ul. Strzelecką)

C17 Targówek Mieszkaniowy (ul. Pratulińska z ul. Ossowskiego)

C18 Trocka (ul. Trocka z ul. Pratulińską).

Budowa rozpoczęła się w lutym 2016. Koszt 1,066 mld zł.

Budowa II linii metra, stacja Targówek Mieszkaniowy, grudzień 2018