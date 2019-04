Norblin zielony? Deweloper zaprezentował projekt. Powinniśmy wymagać dużo więcej

O ile projekt należy pochwalić, zwłaszcza ze względu na wykorzystanie starych maszyn i pozostałości dawnej fabryki do stworzenia klimatu miejsca, o tyle pomysł na tereny zielone jest dość wątpliwy. Przynajmniej na razie. Deweloper zaangażował do współpracy znaną m.in. z realizacji bulwarów wiślanych firmę RS Architektura Krajobrazu. „Uliczki kompleksu wypełnione zostaną dużą ilością zieleni. Rośliny pojawią się też na ścianach i tarasach budynków, a także nad głowami przechodniów tworząc niezwykłe dekoracje o różnych porach roku” – czytamy w informacji przesłanej przez dewelopera.

Dawna fabryka Norblina czeka na drugie życie. Capital Park przygotował niezwykle ambitny projekt. Stare zakłady są odnawiane, a jeden z zabytkowych budynków domu fabrykanta został w całości przesunięty, by pasować do nowego układu. W sumie zabytkowych budynków będzie dziewięć, a do tego dwa historyczne. Znajdzie się w nich (oraz pomiędzy nimi) centrum rozrywkowo-biznesowe. Zaplanowano tam kino, teatr, muzeum, a także bazar ekologiczny. Będzie również 37 restauracji porozrzucanych między uliczkami otaczającymi kolejne budynki. Miniaturowe miasto o powierzchni 64 tys. mkw. złożone będzie również z dziesięciopiętrowych biurowców, które zajmą dwie trzecie całego terenu i będą odsunięte nieco od ulicy Prostej.

Niestety na wizualizacjach wygląda to dość marnie. Deweloper zapowiada, że zasadzi kilkanaście dużych drzew (wysokich na 5-10 metrów), ale będą one jedynie w donicach wmurowanych w strop. Podobne rozwiązania stosowano kiedyś na Placu Konstytucji. Kolejne krzewy i pnącza również znajdą się w donicach. Interesujący, choć na razie nie widoczny w materiałach graficznych, może być jedynie wspomniany pomysł zasadzenia winorośli i pnączy, które mają rosnąć na ścianach i nad głowami osób spacerujących alejkami. To mało biorąc pod uwagę, że Norblin to aż dwa hektary poprzecinane uliczkami.

Wszystkie elementy projektu, zaczynając od pnączy pokrywających ściany budynków zabytkowych i współczesnych, przez wyeksponowane drzewa sadzone w zagłębieniach stropu, po donice w różnych konfiguracjach rodzajów nasadzeń, wprowadzające dynamikę i zmienność sezonową, charakteryzować się będą świadomymi nawiązaniami do dziedzictwa i charakteru tego wyjątkowego miejsca – tłumaczy Patryk Zaręba z pracowni RS Architektura Krajobrazu.

Projekt pracowni BIG - Towarowa 22 - pokazał, że park bez problemu można ulokować także na dachu, a zagospodarowanie placu przez sąsiadów z Mennicy Legacy Tower, z którymi Capital Park chce współpracować przy budowie ciągu pieszego, udowadnia, że nawet w komercyjną przestrzeń da się wcisnąć sporo zieleni. Capital Park na razie pokazał wizualizacje, które wyglądają miernie. Miejmy nadzieję, że RS Architektura Krajobrazu doda więcej życia i zieleni do tego miejsca. Tym bardziej, że sam projekt budowlany wygląda spektakularnie.