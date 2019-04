Nova Królikarnia. W parku, nad jeziorem i w centrum Warszawy. Apartamenty kosztują miliony

Nova Królikarnia to wielki projekt Ronsona. Deweloper rusza już z trzecim etapem osiedla położonego tuż obok zabytkowego parku Królikarnia, przy ul. Jaśminowej. Na Mokotowie powstanie 18 nowych domów, w których znajdzie się 45 apartamentów. Będą to najbardziej luksusowe mieszkania na osiedlu. Najtańsze kosztuje aż 2,4 miliona złotych. Warto dodać, że do wyboru mamy tylko duże lokale - od 198 do 220 mkw.

- Trzeci etap osiedla Nova Królikarnia to prawdziwa wisienka na torcie. Zatopione w zieleni domy nawiązujące do willowej tradycji Mokotowa, to połączenie minimalistycznej i kameralnej zabudowy ze znakomitą lokalizacją i widokiem na jezioro - powiedział Andrzej Gutowski, wiceprezes oraz dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Ronson Development. - Lokale oferowane w trzecim etapie Novej Królikarni to niewątpliwie oferta skierowana do zamożniejszych klientów, poszukujących wyjątkowego miejsca do życia, jak i do inwestorów - dodaje.

Dodatkową atrakcją dla mieszkańców, poza bliskością zabytkowego parku, jest sztuczne jezioro stworzone tuż obok osiedla. Trzeci etap zakończy się w połowie przyszłego roku. Do tej pory powstało już 98 lokali w pierwszym etapie oraz 73 w drugim. Co ważne, deweloper buduje na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania. Ronson razem ze Skanską doprowadził do inwestycji drogę dojazdową z chodnikiem i ścieżką rowerową.

POLECAMY TEŻ: