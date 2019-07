Nowa linia średnicowa, czyli S-Bahn w Warszawie. Tunel pod Starówką i trasa z Woli do „Mordoru”

Kolejarze zaprezentowali „Master Plan” dla Warszawy. Wśród kilku pomysłów rozbudowy największe wrażenie robi budowa – zupełnie od podstaw – nowej linii średnicowej. Czas realizacji jest niezwykle oddalony, bo możliwe rozpoczęcie prac zaznaczono po roku 2027. Nie określono nawet drugiej granicznej daty.

„Potrzeba linii wynika przede wszystkim z prognozowanego braku przepustowości na linii średnicowej dalekobieżnej” - czytamy w master planie kolejarzy. „Wykorzystanie tej linii do ruchu aglomeracyjnego jest możliwe, jednak wymaga kontynuacji analiz w zakresie nowego układu relacji pociągów KM i SKM Warszawa” - tłumaczy PKP PLK.

Nowa linia średnicowa. Którędy?

Nowa średnica to tak naprawdę dwa tunele pod centrum miasta. Pierwszy zaczynałby się na Targówku w okolicach wiaduktu nad Radzymińską. Tam tory schodziłyby pod ziemię, żeby przebić się pod stację metra Dworzec Wileński. Następnie ośmiokilometrowy tunel przechodziłby pod dnem Wisły, pod Starówką do stacji Ratusz Arsenał (węzeł z metrem). Potem w kierunku al. Jana Pawła II i dalej do Dworca Głównego.