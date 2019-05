Nowy stadion Polonii Warszawa. Zmieści 15,5 tys. osób. Kompleks będzie kosztował 400 mln zł

Mam wrażenie, że wykonaliśmy kolejny, milowy krok związany z tym ośrodkiem - powiedziała Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy. - Będziemy przygotowywali się do podpisania umowy z architektami - dodaje.

"Architektura i konstrukcja tworzą zintegrowaną całość umiejętnie oddającą sportowy charakter zespołu [urbanistycznego - red.]" - czytamy w uzasadnieniu. W projekcie wyeksponowany został budynek historyczny, objęty ochroną konserwatorską, który będzie oddzielony od nowej zabudowy. Muranów zyska także miejski plac i fontanny, a od strony Konwiktorskiej miastotwórcze budynki biurowe i administracyjne.

Pracownia otrzyma 100 tys. zł. Teraz rozpocznie się przygotowywanie dokumentacji projektowej. Podczas ogłoszenia wyniku miasto podało szereg propozycji zmian, w tym m.in. prośbę o uwzględnienie większej ilości zieleni miejskiej.

Stadion Polonii: szczegóły

Na Konwiktorskiej powstanie Młodzieżowe Centrum Sportu. Warszawa otrzymała ten teren od Mazowsza, by wybudować nowy stadion. Zmieści on 15,5 tys. kibiców. Obok powstanie hala sportowa na tysiąc osób, budynek wsparcia sportowego dla młodzieży z biurami oraz parking podziemny. Sam stadion będzie kosztował ok. 150 mln zł. Pozostałe pieniądze zostaną przeznaczone na zaplecze, halę oraz miejski plac.