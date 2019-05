Parkingi Kiss + Ride w Warszawie. Strefy do szybkich postojów będą powstawać także przy szkołach

Parking K+R - przy szkołach powstają stefy do krótkiego parkingu

Strefy postojowe K+R (Kiss and Ride) to miejsca specjalnie wyznaczone do tego, aby ułatwić podwiezienie do komunikacji miejskiej. Można tu legalnie zatrzymać się, „dać buziaka” na do widzenia i pozostawić pasażera, aby ten ruszył w dalszą drogę tramwajem, autobusem, czy metrem.

Łatwo je rozpoznać dzięki czytelnemu oznakowaniu symbolem "K+R". Strefy K+R nie są miejscami gdzie wolno parkować – samochód może stać tu nie dłużej niż 2 minuty.

Zarząd Transportu Miejskiego pilotażowo uruchomił siedem stref K+R. Są one zlokalizowane w pobliżu węzłów komunikacyjnych i stacji metra, a więc w miejscach dogodnych przesiadek. Strefy K+R powstały przy węźle komunikacyjnym Młociny, Dworcu Wileńskim i Gdańskim oraz przy stacjach metra Kabaty, Wilanowska i Słodowiec. Jeśli strefy K+R będą cieszyły się dużym zainteresowaniem, ZTM nie wyklucza wyznaczenia ich również w innych miejscach. Strefa K+R funkcjonuje także na lotnisku Chopina, co ułatwiło odwożenie podróżnych na samolot.

Kłopot ze znalezieniem miejsca na szybki postój to zmora wielu rodziców, którzy każdego dnia odwożą swoje pociechy do szkoły. Mieszkańcy Warszawy poprosili radnych o rozważenie możliwości utworzenia stref K+R przy stołecznych placówkach edukacyjnych. Zdaniem rodziców, to ułatwiłoby poranną komunikację i usprawniłoby transport najmłodszych do szkół.