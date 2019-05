Pustostany w Warszawie. Ponad dwa tysiące pustych mieszkań. Zmieściłaby się w nich połowa oczekujących

Na koniec ubiegłego roku w miejskich zasobach znajdowało się 2.167 pustych mieszkań. Pod uwagę wzięto tylko takie, które nie są przeznaczone do wyburzenia. „W tym liczba lokali w budynkach nowo wybudowanych i po remoncie wynosiła 340, natomiast pozostałe 1.827 lokali mogło być zasiedlone po dokonaniu remontu” - tłumaczy Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy. Jak dodaje, w 530 mieszkaniach nie ma centralnego ogrzewania, w związku z tym byłyby one „nieatrakcyjne dla najemców i trudne do przekazania w najem”.

O liczbę pustostanów zapytał radny .Nowoczesnej, Sławomir Potapowicz. Poprosił o podanie danych z podziałem na dzielnice. Gdzie jest najwięcej pustostanów?

Praga-Południe - 429

Wola - 419

Śródmieście - 306

Bielany - 300

Praga-Północ - 217

Mokotów - 159

Ochota - 81

Ursynów - 52

Wawer - 50

Białołęka - 33

Włochy - 26

Żoliborz - 25

Bemowo - 24

Targówek - 20

Rembertów - 14

Ursus - 12

Wesoła, Wilanów - 0

W tym samym zapytaniu radny poprosił o dane dotyczące osób czekających na mieszkania socjalne. W tej chwili w Warszawie czeka: 2112 rodzin (najem socjalny w wyniku eksmisji) oraz 2199 rodzin (najem lokalu z mieszkaniowego zasobu).