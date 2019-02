Tomasz Bareja: Praga-Północ się zmienia, ale wciąż nikt nie wie jak ją wykorzystać [WIDEO]

Znajdujemy się w antykwariacie "Klub Bareja". Wiemy już, że ta nazwa nie jest przypadkowa. Wiemy też, że jest Pan kuzynem słynnego reżysera, twórcy m.in. kultowego Misia. Jakie ma Pan wspomnienia związane ze Stanisławem Bareją? Mam sporo wspomnień z dzieciństwa związanych przede wszystkim z wieloma uroczystościami rodzinnymi. Nasze rodziny znały się i odwiedzały. Mówiłem do niego "wuju" albo "stryju". Bawiłem się z córką Stanisława, Kasią. Byliśmy w podobnym wieku, chodziliśmy razem do szkoły. Pamiętam, że był człowiekiem bardzo poważnym. Ciepłym, serdecznym, bardzo miłym w gronie rodzinnym, ale jednocześnie niezwykle poważnym, kiedy przychodziło do rozmów rodziców o sytuacji w kraju. Bardzo rzeczowo mówił o polityce. Oglądaliście wspólnie jego filmy?

Nie (śmiech). Przyznam szczerze, że o filmach w ogóle nie było mowy. Pracę zostawiało się za drzwiami.

Stanisław Bareja mieszkał na Mokotowie, podobnie jak teraz Pan. Ale jest też mocno związany z Pragą-Północ...

W takich sytuacjach zazwyczaj działa przypadek. Szukałem miejsca na swój antykwariat. Czegoś niezwykłego. Czegoś, co nie przypominałoby blokowiska, w którym się wychowałem. Okazało się, że mój kolega, który prowadził na Pradze galerię, zrezygnował z interesu. Objąłem więc po nim ten lokal. Zobaczcie też: Antykwariat Klub Bareja. Na Pradze-Północ przeniesiemy się do świata PRL

Jakie ma Pan pierwsze wspomnienia związane z tą dzielnicą? Jeszcze z dzieciństwa. Chociażby wyprawy koleją do Marek, bo tu na Pradze była stacja przesiadkowa. Z rodzicami często przyjeżdżaliśmy na Bazar Różyckiego albo do domu handlowego na ul. Jagiellońskiej. Nie mieliśmy tu żadnej rodziny. Ul. Stalową omijaliśmy szerokim łukiem. Rodzice tłumaczyli mi, że tę część Pragi należy omijać. Szczególnie po zmroku. Kilka lat później, w latach 70-tych odwiedzałem w tej dzielnicy moich kolegów. Pamiętam wielką biedę, specyficzny klimat tego miejsca. Kamienicę, gdzie nadal była jedna toaleta na górze, albo na podwórku. W mieszkaniach tylko kran z zimną wodą i żadnego centralnego ogrzewania. Od tamtej pory wiele się zmieniło. Czy Pan jest zadowolony z kierunku, jaki obrała Praga-Północ? Z tego jak się rozwija? Trudno nie być zadowolonym, bo zmiany są widoczne. Wiele kamienic jest rewitalizowanych, jest jakaś koncepcja architektoniczno-urbanistyczna. Niestety, nadal nie ma odpowiedzi na pytanie: co w tej dzielnicy ma się znajdować. Ja jestem związany z Nową Pragą, która trochę różni się- i kulturowo i krajobrazowo - od innych części tej dzielnicy. Brakuje mi ogólnej koncepcji tego, co ma w przyszłości tutaj się znajdować. Najpierw trzeba byłoby zastanowić się jaki charakter ma mieć to miejsce. Czy ma być to część dzielnicy- sypialni jak np. miasteczko Wilanów czy też dzielnica usługowa małych warsztatów rzemieślniczych. A może dzielnica, gdzie byłoby znajdowałoby się wiele salonów kosmetycznych, salonów piękności? Takich zakładów w końcu też jest multum.

Dopiero do tego można dodać zabudowę, cały wystój ulicy: pasaże, skwery, zieleń miejską itd.