Uber. Warszawa sercem biznesu Ubera. Firma pracuje m.in. nad wprowadzeniem rowerów i hulajnog elektrycznych

We wtorek 22 stycznia 2019 roku, odbyło się spotkanie między Markiem Zagórskim, ministrem cyfryzacji, Andrzejem Adamczykiem, ministrem infrastruktury oraz Jamiem Heywoodem, dyrektorem generalnym Ubera na Europę Północno-Wschodnią. Tematem rozmów były nowe inwestycje technologiczne Ubera w Polsce. Przedstawiciel amerykańskiej spółki poinformował, że warszawskie biuro stanie się centralą dla usług Uber i UberEATS w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. To właśnie w stolicy Polski będą zapadały kluczowe decyzje biznesowe, związane z aplikacjami Ubera. Dotyczy to zarówno strategi biznesowej, planowania nowych inwestycji, pracy nad nowymi rozwiązaniami z zakresu mobilności miejskiej oraz rozwoju kadr. Obecnie w warszawskim biurze pracuje ok. 30 osób, a do końca 2019 r. liczba pracowników ma się podwoić.

- Polska jest krajem, który ma niezwykle kreatywne społeczeństwo i kadry. Cieszę się, że międzynarodowe koncerny technologiczne takie jak Uber zaczynają to dostrzegać – powiedział po spotkaniu Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji.

Miliony na rozwój, nowe miejsca pracy

Do końca 2019 roku Uber chce zainwestować 11 mln zł w krakowskie centrum inżynieryjne, które będzie pracować nad rozwojem aplikacji do wypożyczania pojazdów oraz projektowaniem rowerów elektrycznych. Z kolei 26 mln zł amerykańska spółka przeznaczy na rozwój Krakowskiego Centrum Usług Biznesowych. Z aplikacji, nad ulepszeniem której pracują polscy specjaliści i analitycy, korzystają mieszkańcy z ponad 40 miast w 11 państwach. Obecnie w Krakowie zatrudnionych jest 300 specjalistów, ale w tym roku ma zostać zatrudnionych 200 kolejnych.