Varso. Najwyższy wieżowiec w tej części Europy. W środku zmieściłaby się połowa mieszkańców Rembertowa [WIZUALIZACJE]

Wieżowiec powstający vis a vis Dworca Centralnego budzi szerokie zainteresowanie. Fani drapaczy chmur przeglądają każdą nowinkę, a sami chętnie również zaglądają na platformę widokową, z której można obserwować postęp. Społecznicy dyskutują o tym, jak Varso zmieni skyline Warszawy, czy stanie się atrakcją oraz czy parking na tysiąc samochodów nie doprowadzi do korków w okolicy. Mieszkańcy czekają na kolejną atrakcję - czyli taras widokowy na wysokości 230 metrów (cała wieża z iglicą będzie miała 310 metrów).

Warto nie zapominać o tym, do jakich celów Varso powstaje. Chodzi przede wszystkim o biznes. Wieżowiec budowany przez HB Reavis zmieści 140 m kw. biur. To więcej niż pobliskie Centrum LiM i Orco Tower razem wzięte. W kompleksie, na który poza wieżą złożą się mniejsze Varso 1 i 2 (odpowiednio 81 i 90 metrów wysokości), będzie pracować zapewne ok. 12 tys. osób, czyli... połowa Rembertowa.

Zainteresowanie sztandarowym wieżowcem Warszawy jest - na dwa lata przed otwarciem - gigantyczne. Pierwszą umowę (Cambridge Innovation Center) ogłoszono już w marcu. Potem okazało się, że w Varso znajdzie się 4-gwiazdkowy hotel NYX. Kolejne negocjacje trwają, a przypomnijmy, że wieża jeszcze nie wyszła z ziemi.

Warty pół miliarda euro projekt jest ciekawy dla najemców również ze względu na lokalizacje. Zachodnie Centrum to rejon boomu budowlanego. Według danych, które przygotowała dla nas nieruchomościowa firma doradcza Savills, w całej Warszawie buduje się 740 tys. m kw. powierzchni, z czego aż 56% przypada własnie na tej rejon. Varso ma spory udział w tym torcie.