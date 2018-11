Warsaw Unit. Wieżowiec ze skórą smoka przy rondzie Daszyńskiego. Będzie wysoki na 202 metry [WIZUALIZACJE]

The Warsaw Hub przy rondzie Daszyńskiego. Gigantyczny kompleks rośnie coraz szybciej [ZDJĘCIA]

Marcin Śpiewakowski

The Warsaw Hub przy rondzie Daszyńskiego to jedna z największych inwestycji ostatnich lat w Warszawie. Zespół będzie składał się z trzech wieżowców - jednego o wysokości 86 metrów i dwóch wysokich na 130 metrów. Ma to być największa i najnowocześniejsza inwestycja Ghelamco. Ciąg ...