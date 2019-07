Wielki dmuchany raj dla dzieci wyrósł w środku miasta. Dookoła pędzące samochody. Dobry pomysł?

Alfabet Braille'a na śmietnikach? Takie rozwiązanie ma pomóc niewidomym w segregacji śmieci

Koszy do segregacji śmieci z oznaczeniami w alfabecie Braille'a? Taki pomysł wyszedł od jednej ze stołecznych radnych, Joanny Dymowskiej. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby niewidome i niedowidzące będą wiedziały jakie odpady wrzucić do danego pojemnika. Wygląda jednak na to, że ni...