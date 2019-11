13. Festiwal filmów rosyjskich "Sputnik nad Polską", Warszawa 2019. Święto rosyjskiego kina powraca do stolicy

Ci, którzy lubią się bać, powinni wybrać się na „Noc grozy”, a młodsi widzowie na pewno znajdą coś dla siebie w kategorii 13. Mały Sputnik.

Festiwal filmów rosyjskich "Sputnik nad Polską"

13. Festiwal Filmów Rosyjskich "Sputnik nad Polską" będzie odbywał się w dniach 21 listopada - 1 grudnia w trzech lokalizacjach:

Kino Luna

Kino Elektronik

Kino Iluzjon

Karnet na festiwal to koszt 150 zł. Upoważnia on do pobrania dziesięciu biletów na wybrane seanse z wyłączeniem uroczystego otwarcia i zamknięcia imprezy. Karnety można kupować do 20 listopada (chyba że cała pula zostanie wykupiona wcześniej). Bilety na pojedyncze seanse będą sprzedawane od 14 listopada.

Pełny repertuar znajdziecie na stronie internetowej festiwalu.