308. Warszawska Pielgrzymka Piesza do Częstochowy. 5 tysięcy pielgrzymów ruszyło na Jasną Górę

Pielgrzymi będą wędrować do Częstochowy przez 9 dni. 308. Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę dotrze 14 sierpnia.

We wtorek 6 sierpnia z Warszawy wyruszyła najstarsza spośród stołecznych pielgrzymek. 308. Warszawska Pielgrzymka Piesza organizowana jest przez paulinów z kościoła Świętego Ducha na Nowym Mieście. Mszy św. o godz. 6, która odbyła się przed świątynią przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz.

308. Warszawska Pielgrzymka Piesza do Częstochowy. 5 tysięcy...

Tegoroczne motto pielgrzymów to „Jasnogórska Matka życia”. Będą szli do Częstochowy z prośbą o beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz z intencją dziękczynną w 40-lecie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i na Jasną Górę.

Pielgrzymka zwana „paulińską” wyrusza co roku 6 sierpnia, kiedy w Kościele obchodzone jest święto Przemienienia Pańskiego. To jedna z najstarszych w Polsce pielgrzymek zwana „matką pieszych pielgrzymek”. Po raz pierwszy wyruszyła z Warszawy na Jasną Górę w 1717 roku.