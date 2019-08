59 pijanych kierowców, 25 wypadków i 39 rannych. Długi weekend na warszawskich drogach podsumowany

Policjanci podsumowali długi weekend. W dniach 15-19 sierpnia stołeczni funkcjonariusze mieli co robić. Kulminacja weekendowego ruchu zebrała się ostatniego dnia, kiedy wielu mieszkańców stolicy wracało do swoich domów po kilkudniowym odpoczynku. Tworzyły się korki, z których policjanci wyłapywali samochody do wyrywkowej kontroli. Szczegóły w tekście poniżej.