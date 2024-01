Absurd w Warszawie. Zostawili psy w mieszkaniu i wyjechali na Święta. Po tygodniu sąsiedzi usłyszeli szczekanie

Fundację Viva! oraz służby zaalarmowali mieszkańcy jednego z bloków na Ochocie, którzy usłyszeli szczekanie w mieszkaniu. Sąsiedzi widzieli, jak właściciele opuścili lokal przed świętami z walizkami, ale bez psa. Niektóre mieszkania wyposażone są w wizjery z kamerami i to właśnie dzięki nim potwierdzono, że w domu przebywa zwierzę pozbawione od tygodnia opieki.

Wczoraj [30 grudnia - przyp. red.], ze względu na to, że w mieszkaniu słychać było porzuconego psa, wraz z policją wszyscy weszliśmy do mieszkania. Drzwi musiał otworzyć ślusarz. Faktycznie, w mieszkaniu przywiązany smyczą do stołu żył sobie starszy mops... miski były oczywiście puste, wokół leżały odchody i zasikane szmaty. Ale to nie był koniec! Okazało się, że w łazience zamknięte były dwa kolejne psy... dwie suczki: mops i buldożka - zrelacjonowała Fundacja Viva!