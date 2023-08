Prokuratura umorzyła śledztwo. Radny: będziemy składać zażalenie

Z kolei rzecznik dzielnicy Targówek Rafał Lasota przekazał, że urzędnik został ukarany naganą z wpisem do akt. - Odwołał się do sądu pracy, czekamy na decyzję - powiedział.

Zaznaczył, że ma też zarzut do prokuratury, która umorzyła dochodzenie w tej sprawie, czym "dała jasny sygnał, przyzwolenie, by niszczyć urzędowe dokumenty" .

Zaznaczył, że urząd dzielnicy poza wpisem do akt jest nieskuteczny, ponieważ pracownik odwołał się do sądu pracy i nie został realnie pociągnięty do odpowiedzialności. - Tym bardziej, że jest nadal pełniącym obowiązki naczelnika wydziału - dodał.

Widzimy więc, że te kary, cała ta otoczka to jest fikcja, parasol ochronny. Dlatego, że jeżeli ten człowiek realnie miałby ponieść jakieś konsekwencje, to nigdy nie powinien być pełniącym obowiązki naczelnika wydziału. Tym bardziej, że nie ma doświadczenia, które w pewien sposób, by go broniło - przekazał.

Wyrok dla Roberta K.

Robert K. ma zasądzony zakaz przebywania na terenie szkół i innych miejsc, gdzie jest prowadzona edukacja małoletnich na 10 lat, a także dożywotni zakaz zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów i działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieki nad nimi.

W akcie oskarżenia wobec Roberta K. były wymienione trzy małoletnie ofiary. Miał on wielokrotnie obcować płciowo z osobą poniżej 15. roku życia, w stosunku do kolejnej ofiary doprowadzić do poddania się innej czynności seksualnej przy wykorzystaniu jej bezradności, a w stosunku do trzeciej dopuścić się dwukrotnego udzielenia jej środka odurzającego oraz naruszania nietykalności cielesnej małoletniej. Robert K. przyznał się do pierwszego z zarzucanych mu czynów.

