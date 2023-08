Spieszył się na pilny przeszczep, utknął na dworcu kolejowym. Pacjenta przez trzy województwa konwojowali policjanci

Niebezpieczna walka z czasem policji z trzech województw

W poniedziałek, 7 sierpnia, przed godz. 20.00 komenda powiatowej policji w Miechowie (woj. małopolskie) otrzymała nietypowy telefon. Do oficera dyżurnego zadzwonił koordynator ds. transplantologii z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z prośbą o pomoc w przetransportowaniu 38-latka, który pilnie musiał przyjechać do warszawskiego szpitala. Na mężczyznę czekał organ do przeszczepu. Niestety, okazało się że pacjent utknął na dworcu kolejowym w Miechowie, ponieważ trakcja kolejowa uległa awarii i pociągi przestały kursować.