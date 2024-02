Pirat drogowy na S8 pod Warszawą. 38-latek jechał ponad 170 kilometrów na godzinę. Do sieci trafiło nagranie

Policjanci ukarali mężczyznę mandatem w kwocie 3000zł. Ponadto na jego koncie pojawiło się 13 punktów karnych.

Jeszcze raz apelujemy do kierowców o jazdę zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Nadmierna prędkość to nadal jedna z głównych przyczyn śmiertelnych wypadków drogowych, dlatego warto zdjąć nogę z gazu aby bezpiecznie dojechać do celu podróży - apelują mundurowi w specjalnym komunikacie.