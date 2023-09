Akcja CBŚB i SG. Zatrzymano Polkę podejrzaną o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o nielegalne przekraczanie granic

- Wszystko wskazuje na to, że nielegalni migranci z krajów azjatyckich i afrykańskich byli przemycani przez wschodnią granicę tj. z Białorusi przez Litwę do Polski, która była krajem docelowym lub tranzytowym do innych krajów europejskich – wskazała podinsp. Iwona Jurkiewicz, rzecznik prasowy Centralnego Biura Śledczego Policji.