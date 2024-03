Akcja pod hasłem "Roślinka wleci za elektrośmieci" przyciągnęła tłumy. Warszawiacy pokazali, że są eko

Wiosenne sadzonki za małe AGD

Każdy ma w domu zapomniane, nieużywane urządzenia. Akcja ta była idealną okazja, by się ich pozbyć. Zużyty sprzęt elektroniczny, który tylko zajmował miejsce w domu, podczas sobotniej akcji można było zamienić na prymulki (pierwiosnki), hiacynty, narcyzy (żonkile) – zwiastuny nadchodzącej wiosny. Organizatorzy przyjmowali baterie oraz małe AGD, nieprzekraczające 10 kg, a w zamian rozdawali piękne wiosenne kwiaty. Warszawiacy przy okazji wiosennych porządków mogli połączyć przyjemne z pożytecznym.

Roślinka wleci za elektrośmieci

Akcja w ramach programu „Roślinka za elektroodpady” już od samego początku spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Na pół godziny przed oficjalnym rozpoczęciem akcji, zaczęła ustawiać się kolejka chętnych do oddania elektrośmieci. Od godziny 12:00 do 18:00 można było wymienić zużyty sprzęt elektroniczny na wiosenne sadzonki kwiatów. Warszawiacy przynosili najróżniejsze rzeczy, m.in. baterie, zepsutą elektronikę, wentylatory, przedłużacze. Pierwszy kontener wypełnił się w niespełna 15 minut, a wszystkie zebrane elektrośmieci trafiły do recyklingu. W trakcie trwania akcji zostało rozdanych blisko 1000 sadzonek kwiatów.